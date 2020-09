$!Gal Gadot podría volver al DCEU antes de tiempo

Hay muchas expectativas puestas en el futuro del universo expandido de DC Cómics. Tras el éxito rotundo del DC FanDome, los fanáticos esperan con ansias más novedades sobre las películas. Y ahora todo indica que tendremos más apariciones de Gal Gadot de las que creíamos.

Es que además de su segunda película en solitario, Wonder Woman:1984, la actriz tendría un cameo en The Flash del argentino Andy Muschietti, sumándose así al regreso de Ben Affleck y la aparición de Michael Keaton como un Batman de otro universo.

Aún no hay certezas ni mayores detalles sobre esta aparición, pero de ser así sería el primer personaje en aparecer 5 veces dentro del DCEU, contando sus participaciones en Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Justice League y Wonder Woman 1984.