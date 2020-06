$!Gestiona eficientemente tus grupos de WhatsApp con estos consejos

Los grupos de WhatsApp son una de las herramientas más populares de la aplicación de mensajería instantánea. Pero no siempre son lo suficientemente ordenados, ¿verdad? Quizás no puedas ni quieras quitar a uno de los integrantes del grupo porque su presencia es necesaria, pero ya no toleras que escriba a cada rato. Pues hay una forma en la que puedes ordenar todo esto.

Si eres el administrador del grupo, debes dirigirte a la opción Info. del grupo. En configuración del grupo tendrás 3 opciones: Enviar mensajes, Editar info. del grupo y Designar administradores del grupo. Allí podrás designar a todos los administradores que deseas, todos aquellos que crean que deben serlo. Y en Enviar mensaje podrás elegir que solo los administradores puedan enviarlos. De esta manera, si tu eres el administrador, el líder de tu grupo de trabajo, te asegurarás que solo tu podrás enviar mensajes.