$!Google accedía a las copias de seguridad de WhatsApp: lo ocultó

Desde hace varios años, más precisamente desde 2015, los usuarios de WhatsApp tienen la posibilidad de realizar las copias de seguridad de sus mensajes y multimedia en Google Drive. Ahora, una reciente investigación de los fiscales generales estatales en Estados Unidos ha acusado a Google de engañar intencionalmente a los usuarios con respecto a su privacidad para fomentar el uso de su servicio.

¿Qué sucedió? Es que los fiscales aseguran que "la mensajería actual de WhatsApp sobre el cifrado de extremo a extremo no es del todo precisa. Actualmente, WhatsApp comercializa que todas las comunicaciones a través de su producto son encriptadas de extremo a extremo, con claves que solo poseen los usuarios. No han podido explicar que los datos compartidos desde WhatsApp a servicios de terceros no tienen la misma garantía. Esto incluye copias de seguridad en Google Drive".

Lo peor de toda esta información es que Google ocultó que la información estaba almacenada en su plataforma. Google, por supuesto, nunca reveló que tenían acceso completo a los datos de los usuarios de WhatsApp, señalando los fiscales generales que los términos de servicio de Google Drive en ese momento incluso les permitían vender anuncios con la información privada de los usuarios contenida en estos archivos, sin la necesidad de informar a los mismos.

Ahora queda por ver cuál será la repercusión a la que se enfrentará Google tras presuntamente haber podido violar la privacidad de casi mil millones de usuarios.