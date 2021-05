$!Google Photos dejará de ser gratuito en junio ¡Mira para qué cuentas!

Google Photos es un servicio de almacenamiento de Google que fue lanzado en 2015 y que pronto dejará de ser gratuito. Para ser más específicos, pasará a ser pago a partir de junio, pero para algunas cuentas en particular ¡Aquí te contamos los detalles!

Google Photos dejará de ser gratuito: Para qué cuentas

Las personas que superen los 15GB de almacenamiento en su cuenta de Google Photos, deberán pagar una cuota desde el 1 de junio, según confirmó la compañía. De todas maneras, aquellas personas que hayan superado este límite previo al 1 de junio no deberán realizar ningún pago, según agregó Google.

Muchos usuarios no se verán afectados por esta medida, al menos no de manera inmediata. Según los cálculos de Google, al menos el 80% de sus usuarios no alcanzará el límite hasta 2023. Además, cuando el almacenamiento se acerque a los 15GB, Google avisará a los usuarios por correo, de manera que no cobrará nada de forma intempestiva. Así las cosas, si quisieras eliminar tus fotos borrosas u oscuras o tus videos extensos, desde junio se ofrecerá una funcionalidad para ayudarte a hacerlo y así reducir tu capacidad.

¿Cuánto costará Google Photos? Tendrá una suscripción mensual de 1,99 dólares para aquellas personas que superen los 15GB de almacenamiento y un beneficio de 10GB extendido para esos mismos usuarios.