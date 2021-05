$!Google Photos: qué pasará con tus fotos, correos y documentos luego del 1 de junio

Google, Google Fotos y Google Drive actualizarán sus políticas y condiciones de uso desde el 1 de junio y esto impactará en las cuentas inactivas o en aquellas que superen la cuota de espacio disponible durante 2 años o más.

Cada cuenta incluye 15GB de almacenamiento gratuito, repartido entre el contenido de Gmail, Google Drive y Google Fotos. Una vez consumido este espacio, se puede usar una membresía Google One.

¿Qué pasará si te quedas sin espacios? No podrás subir más archivos ni imágenes a Drive, ni crear copias de seguridad de fotos ni videos en calidad original en Google Fotos. Es posible que si te quedas sin espacio, tampoco puedas enviar ni recibir correos electrónicos mediante Gmail, pero podrás acceder a tu cuenta.

Entonces, ¿Qué deberás hacer? Tendrás que liberar espacio, borrando correos, contenido multimedia, archivos, etc. que ya no necesites o bien adquirir una membresía de Google One.

Recuerda: Google siempre te avisará previamente.