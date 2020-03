$!Habilidades para tu CV que puedes aprender online de manera gratuita

A muchísima gente le cuesta mucho manejar su propia economía, no saben administrar correctamente su dinero. Esta aptitud quizás puedas sumarla incluso aunque no la reflejes en tu currículum, pero de seguro que querrás adquirir estos correctos hábitos cuando empieces a ganar dinero, sobre todo si aún no te has iniciado en el mundo laboral, ¿no crees?

Nuevamente en Coursera encontrarás una gran cantidad de contenido al respecto, con diferentes tipos de duración y especificidad