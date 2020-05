$!Hábitos para proteger tu salud sexual

Los lugares de uso público no están desinfectados de la misma manera que tu propia casa, ¿no te parece? Por eso, siempre recomendamos evitar usar las opciones disponibles de esos lugares por la cantidad de bacterias que se encuentran sobre esas superficies. Es decir, mejor llevar tus propias toallas o toallitas de mano para limpiarte y evitar contraer ningún tipo de infección no deseada.

Para protegerte, lo mejor que puedes hacer es dejar que esa zona respire y tenga ventilación. ¿Esto quiere decir no usar ropa interior? Claro que no, pero sí asegurarte que los pantalones y la ropa íntima que uses no sean demasiado apretados y que tampoco los uses por una gran cantidad de horas. De esta manera, te aseguras del correcto funcionamiento de tus partes íntimas sin nada que las pueda perjudicar.

Las consultas