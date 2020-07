$!Hábitos que no deberías tener con tu comida

Tenemos muchas costumbres y hábitos respecto a la comida, pero no todos son saludables o favorables. De hecho, si mantienes algunos podrías estar cometiendo un error y generando diferentes perjuicios. Aquí te damos algunos ejemplos.

Hueles la comida para determinar si está en buen estado

Si haces esto, es un error. Realmente no funciona, porque un alimento puede estar aparentemente en las mejores condiciones, pero puede contener microorganismos o toxinas que no las percibes por su aroma. Si está deteriorado, no lo consumas. Al fin de cuentas, eso es lo más saludable.

Apartas las partes estropeadas y comes el resto