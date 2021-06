$!¡Habrá mucho más! Kevin Feige habló del futuro de Wanda en el UCM

WandaVision fue un suceso en Disney+, abrió la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, les dio un gran protagonismo a Elizabeth Olsen y Paul Bettany y plantó el terreno para lo que veremos en Doctor Strange and the Multiverse of Madness ¡Pero habrá más de Wanda Maximoff!

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, cree que Scarlet Witch puede ser uno de los personajes más poderosos e importantes de todo el UCM. "Evolucionará su historia, probablemente e inevitablemente en muchas capacidades diferentes", declaró en una charla con Deadline.

Así las cosas, todo indica que no habrá una segunda temporada de WandaVision, pero que de todas maneras habrá mucho más de Wanda después de Doctor Strange 2: "Ese es el primer lugar donde continuará esa historia, pero habrá otros lugares".

Y tú, ¿Quieres ver más de este personaje?