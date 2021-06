$!¿Habrá una conexión entre Loki y Doctor Strange 2?

Muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel están con los ánimos por las nubes tras el estreno de Loki, la tercera serie del UCM en Disney +. Y por supuesto, por lo visto en el primer episodio, ya comenzaron a teorizar sobre una conexión con Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Para aclarar algunas dudas, o quizás plantear más interrogantes, apareció la voz de Michael Waldron, el guionista del show. Es que ya en los primeros minutos de Loki nos hablan de Multiverso y locura, algo que enseguida nos remite al nombre de la secuela de Doctor Strange.

"Creo que todos tendrán una mejor idea de eso cuando estén en el otro extremo. Sólo diré que nuestro cargo y el objetivo desde el principio fue contar una historia completa y emocionante que puede sostenerse por sí sola, y al final, veremos qué es lo que hemos descubierto", dijo Waldron en una entrevista a Comicbook.com.

Loki se estrena todos los miércoles en Disney +. ¿Tú ya la viste?