$!¿Hacen mal las harinas? Mitos y preguntas sobre la nutrición

Si hacemos un repaso por la gran cantidad de frases instaladas respecto a la nutrición, te aseguramos que podríamos hacer un artículo interminable. Y la idea es justamente dar por cierto o echar por tierra algunas de las tantas frases que están instaladas y que difícilmente sepamos si tienen alguna base real certificada. Las harinas hacen mal

¿Lo habrás escuchado un sinfín de veces, no es cierto? Pues bueno, la frase dicha así, sin mayores precisiones, es confusa. No se especifican cantidades ni el tipo de harina del que estamos hablando, ni de qué manera la estamos consumiendo. No es lo más recomendable el consumo en exceso de alimentos con harinas refinadas: productos de panadería, bollos, galletas, snacks o mismo las golosinas. Y esto tiene que ver con que su aporte en nutrientes es pobre, mientras que tienen muchas calorías, azúcares, sales y grasas saturadas. Sin embargo, si en tu casa cocinas con harinas integrales, de legumbres, de espelta, de trigo sarraceno, no deberías considerarlas dañinas, sino todo lo contrario, ¿lo sabías? El agua con limón ayuda a desprender las grasas

A que también lo has leído un montón de veces, ¿no es cierto? Pues la respuesta es muy sencilla: es totalmente falso. Eso no significa que no tenga beneficios. De hecho te ayudará a mantenerte hidratado y además es un trago sabroso, ¿o no? Pero solamente eso, no ayudará en ninguna otra cuestión, mucho menos a desprender las grasas. No puedo combinar harinas con carnes

¿Quién lo dice? ¡No es para nada cierto! Claro que puedes hacerlo, puedes combinar un plato con hidratos de carbono y proteínas. La recomendación, en este caso, es sumarle vegetales ¡Tendrás un plato completo y muy sabroso! La yema del huevo me subirá el colesterol

¡También falso! Aquí además hemos publicado un reciente estudio que indica que no hay relación alguna entre comer huevos diariamente y los problemas del corazón derivados de la suba del colesterol. La suba en el colesterol sanguíneo nunca depende de un único factor. Como con cualquier comida, la recomendación es equilibrar porciones. Comer frutas antes de dormir engorda