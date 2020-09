$!Harley Quinn será aún más loca en The Suicide Squad

Pese a las malas críticas que tuvo Suicide Squad y Birds of Prey, el personaje de Harley Quinn de Margot Robbie tuvo buenos comentarios. La actriz repetirá el personaje en The Suicide Squad de James Gunn y al parecer veremos una versión aún más alocada de la pareja del Joker.

Durante su participación en la segunda edición del DC FanDome, fue la actriz la que dio detalles de lo que veremos en la cinta al referirse a una escena en particular: "No quiero revelar demasiado, pero hay una secuencia loca de Harley que ha sido una de las cosas más difíciles que he grabado".

"La filmamos en 4 días y recuerdo haber pensado que no íbamos a poder hacerlo, que iba a ser imposible. Fue difícil, pero lo hicimos y al final me dieron una paliza de verdad, pero James me estaba enviando mensajes de texto antes y dijo que la escena era increíble. Toda la secuencia parece muy buena, así que cuando veas la película, sabrás exactamente de qué estoy hablando", explicó Robbie.

"Siempre me divertí interpretando a Harley Quinn. Cada vez que lo hago, aprendo cosas nuevas sobre ella, y esta película no es diferente", agregó. Se espera que la cinta se estrene el 4 de agosto del 2021.