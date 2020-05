$!Hay novedades sobre la llegada de Disney + a Latinoamérica

Disney + ha sido un éxito desde su lanzamiento a finales del año pasado. La plataforma de streaming ya superó los 50 millones de usuarios y recientemente anunció nuevas fechas de lanzamiento en distintos lugares del mundo. Hasta la fecha, solo se encuentra disponible en los Estados Unidos y Canadá, en el Reino Unido, Alemania, España e Italia.

Lo cierto es que a Disney le urge poder ampliar su mercado, más en épocas de confinamiento. Si bien es cierto que los números de la plataforma son más que satisfactorios, aún están muy por detrás de Netflix, que tiene una llegada más global. Y la compañía necesita pronto recuperar las ganancias que perdió desde que se desató la pandemia del COVID-19: hoy Disney tiene sus parques cerrados, sus producciones pausadas y esto repercute no solo en los ingresos, sino en los proyectos futuros, como es el caso del Universo Cinematográfico de Marvel. El UCM aún no pudo ingresar en su fase 4 porque aún no terminaron de grabar series como Wandavision y The Falcon & the Winter Soldier, además de posponer para noviembre el estreno de Black Widow en los cines.