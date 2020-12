Hay pistas sobre la posible fecha de estreno de Falcon & The Winter Soldier

Se trata de Emily VanCamp, la actriz que ya estuvo en Captain America & The Winter Soldier y en Civil War, encarnando a Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter. En una entrevista con ComicBookMovie, VanCamp pudo haber adelantado que la serie llegaría también en enero.

Con la fecha confirmada del estreno de WandaVision para el 15 de enero del 2021, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel aguardan por un nuevo tráiler, pero también por novedades sobre otra de las series más esperadas: Falcon & The Winter Soldier. Y ahora podrían tenerlas, gracias a una entrevista de una de sus protagonistas.

"No creo que haya una fecha de lanzamiento porque hubo que regresar y terminar la filmación luego del lockdown por la pandemia. Ya terminamos de filmar y seguramente hayan terminado de editar. Con suerte llegará a principios de año. The Resident también iniciará en enero, por lo que podría haber mucho de mi en enero", aseguró VanCamp, en referencia a The Resident, una de las series en las que también está trabajando.

A la fecha, no hay confirmación ni un nuevo trailer sobre esta serie. ¿Llegará alguna novedad para Navidad?