$!He-Man está de regreso: en serie doble y en Netflix

"He-Man and the Masters of the universe" será la nueva serie animada producida por Netflix y Mattel inspirada en los dibujos animados que cautivaron a toda una generación en los años 80.

Aún no sabemos la fecha de lanzamiento, pero se especula que podría coincidir con el relanzamiento del muñeco por parte de la marca de juguetes infantiles hacia el último trimestre de 2020.

Tal como Netflix detalla en su comunicado de prensa, los personajes y el contexto serán los originales: "En el planeta Eternia un joven príncipe descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, Amo del Universo. La clásica batalla que enfrentará a He -Man con el malvado Skeletor, llega a niveles nunca vistos y ambos deberán armar alianzas y equipos. Una nueva generación de héroes luchando por el destino de todos nosotros. Al final, ¿quién se convertirá en amo del universo?"

Este proyecto será complementario a una segunda serie animada 2D de He-Man producida por Kevin Smith. Hablamos de Masters of the Universe: Revelation, que es la secuela de clásica serie animada de 1983. En este caso, la serie apunta a un público adulto que buscará continuar la historia original, para resolver tramas y argumentos que quedaron sin respuesta tras la cancelación de la serie luego de dos temporadas.

Una vez más, Netflix lo hizo.