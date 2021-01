$!Hipo: por qué sucede y el efectivo y definitivo método para eliminarlo

Aunque no lo creas, la aparición y la desaparición del hipo generalmente no tiene motivo alguno. Sin embargo, posiblemente pueda deberse a que algo está irritando el músculo diafragma. Puede deberse a que has comido muy rápido o has comido demasiado. También si has comido alimentos muy picantes o irritantes.

Suelen tener hipo las personas que fuman mucho, los que beben bebidas carbonatadas o mucho alcohol. También ante súbitos cambios de temperatura, pero también ante síntomas de ansiedad o estrés.

La forma de curarlo no es ni con sustos ni conteniendo la respiración. Aquí te listamos métodos efectivos para curarlo. En primer lugar, la manera más efectiva es comenzar a respirar lento y de manera gradual. También se cura si bebes sorbos de agua muy fría o con hielo. Puede ayudarte si respiras con una bolsa de papel.

También puedes curarlo si tragas un poco de azúcar granulada, si bebes un poco de vinagre o de jugo de limón. Si bebes agua cerrando tu nariz o con una compresa fría en la frente, como cuando tienes fiebre.