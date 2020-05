$!¡Ideal para una maratón! HBO libera 4 de sus series más populares por 15 días

Las plataformas de streamings están sumando más y más adeptos, debido a la situación en la que se encuentra el mundo. A raíz de la pandemia del COVID-19, llegaron los confinamientos y mucha gente se volcó a estas opciones para entretenerse. Y ahora HBO regalará 4 de sus series más populares, de manera gratuita, por 15 días.

HBO tiene su propia plataforma de series y películas y, al igual que otras opciones como Netflix, Disney + o Amazon Prime, es paga. Pero ahora, desde el 29 de abril y hasta el 15 de mayo podrás disfrutar de manera gratuita de 4 de sus títulos originales más exitosos. Para hacerlo deberás entrar en HBO GO, en la sección Explora HBO GO para los dispositivos móviles o en el sitio HboLatam.com, en la opción Descubra HBO Go.



Band of Brothers (2001)