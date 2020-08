$!Increíble primer teaser trailer del videojuego de Gollum

Desde que se conoció la noticia de que Amazon Prime adaptará una serie basada en el Señor de los Anillos, la franquicia basada en los personajes y las historias de J.R.R. Tolkien ha tenido un nuevo despertar. Y ahora conocemos las primeras imágenes de uno de sus proyectos más ambiciosos.

Se trata de The Lord of the Rings: Gollum, el videojuego desarrollado por Daedalic Entertainment y que se espera que llegue el próximo año. El videojuego había sido anunciado en 2019, pero no fue hasta ahora que tuvimos mayores novedades.