$!Iniciarse como runner y no abandonar: tips

Una de las rutinas más importantes para evitar lesiones antes de correr es elongar, ¿sabías? Con eso, tus músculos se estiran y llegan preparados a la corrida. ¿Por qué nombramos esto? Porque una de las cosas que más te desaniman a la hora de correr es hacerlo al aire libre con un calor agobiante o un frío que te congela. Por eso, te proponemos que, para no abandonar este deporte y sus múltiples beneficios, hagas el precalentamiento dentro de tu casa.

¿Quieres avanzar al siguiente nivel? ¿Tu cuerpo pide un poco más de exigencia? Pues entonces, ¿qué esperas para entrenar con gente un poco más avanzada o para contratar un entrenador que te ayude a lograrlo? Con esto no queremos que te mates por correr, sino que estés con alguien que te ayude a entender tus debilidades sin volverte loco para que puedas alcanzar la mejor rutina.

¡Esto es genial! Por un lado, te ayuda a medir tus capacidades y te entretiene el desafío, y por otro, te incentiva a llegar a donde tú quieras. Una cosa muy importante si recién empiezas es que no debes sobre exigirte. Si te interesa una carrera en particular, consulta si los kilómetros son adecuados para tu rutina y si tu capacidad física está preparada para esta carrera. Si no es probable que te lesiones y nadie quiere eso. Otro incentivo más que puedes tener es correr con amigos o conocidos que disfruten el running tanto como tú, ¿no te parece?

¿Conocías todos estos trucos para no perder la pasión por el running? Es hora de ponerlas en práctica para que no pierdas nunca las ganas de correr.