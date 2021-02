$!¡Insólito! A esta psicóloga le quitaron su licencia por publicar fotos sexys en Instagram

El contenido de sus fotos y su alta exposición en redes hizo que la Comisión Belga de Psicología tomara esta insólita sanción. El comité disciplinario emitió una advertencia y suspendió temporalmente su licencia, argumentando que se violaba el código de ética. "El comportamiento de un psicólogo no puede dañar la reputación de la profesión en general", dice el argumento.

Ante esta situación, Bollen aseguró que renunciaría a su licencia. "¿Por qué es sexy o femenino es indigno? ¿Desde cuándo los psicólogos juzgamos la dignidad de los demás?", escribió Bollen en sus redes sociales.

"Ser psicóloga en 2021 significa que no puedo ser yo misma ¡ni siquiera en mi vida privada, porque de eso se trata!, entonces preferiría no ser psicóloga. Por eso, he decidido dar por terminada mi membresía en el comité de psicólogos y por lo tanto también renunciar a mi título de psicóloga. Eso duele y es difícil", agregó.