$!Jennifer Aniston dejó de apoyar a Brad Pitt

Hace pocos días los medios especializados en celebridades reseñaron las última maniobra de Angelina Jolie en contra de Brad Pitt en el intenso juicio por la custodia de los hijos en común: la actriz lo acusa de violencia doméstica. Y en medio del aluvión de malas noticias, la ex más célebre del actor, Jennifer Aniston cerró filas en torno a él para apoyarlo.

Según los informes, Brad Pitt ha encontrado el apoyo de otra ex esposa mientras su divorcio de Angelina Jolie se vuelve torna cada vez más escabroso ahora que llegó a los tribunales. El actor de Hollywood de 57 años apenas podía creer algunas de las afirmaciones de Angelina Jolie especialmente porque la estrella de Once Upon A Time In Hollywood la “preparó para proporcionar pruebas de abuso doméstico”.

Además, se dice que Brad Pitt está “devastado” y también ha sido golpeado por su hijo mayor Maddox que, según los informes, testificó en su contra, lo que “no fue muy halagador”. Por eso, apenas se hizo público que Angelina Jolie apelará a este nuevo movimiento, Jennifer Aniston quiso hacerle saber a su ex marido que siempre podrá contar con ella.

Un informante dijo a los medios locales: “Tan pronto como las acusaciones sobre violencia doméstica se hicieron públicas, Jen habló directamente por teléfono con Brad. Quería hacerle saber que estaría allí para él, pase lo que pase, y le ha vuelto a decir que comparecerá ante el tribunal si es necesario, aunque sabe que nunca llegará a eso”.

Como se recordará Jennifer Aniston y Brad Pitt han mantenido una relación cercana desde que se divorciaron en 2005. Si bien tuvieron que pasar muchos años para que se vieran de esa manera, la realidad es que ambos se acercaron mucho más en los últimos tiempos, además, el cambio de actitud que tuvo Brad Pitt con sus adicciones son una prueba para ella de que su vida no es la misma.