$!Jon Favreau confirma el estreno de la temporada 2 de The Mandalorian

No es de sorprender que el estreno de la segunda temporada tenga a los fanáticos de la franquicia en vilo. Pues ahora su creador, el director Jon Favreau ha confirmado la fecha de estreno del show. Lo hizo en el evento ATX Television Festival, en una videollamada junto a los directores Dave Filoni, Deborah Chow, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard y Rick Famuyiwa.

The Mandalorian es, sin dudas, uno de los grandes éxitos de Disney +. Además, la serie trajo un aire fresco a la franquicia de Star Wars, siendo su primera producción en formato serie live-action. Su primera temporada tuvo una gran aceptación por parte de los fans y también por parte de la crítica especializada.

"Tuvimos la suerte de haber terminado toda la fotografía antes del bloqueo que surgió por la pandemia, así que gracias a lo avanzados que son LucasFilm e ILM, hemos podido hacer todos los efectos visuales de forma remota. Estará disponible, según lo planeado, en octubre en Disney +", aseguró Favreau.

Hay una gran expectativa respecto a la segunda temporada de The Mandalorian, porque las noticias indican que veremos a muchos otros personajes de la franquicia. Por caso, será la primera vez que Ahsoka Tano aparezca en carne y hueso. El personaje fue creado por Filoni y apareció en las series animadas de Rebels y Clone Wars, aunque también presentó su voz en la última película The Rise of Skywalker.