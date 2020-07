$!¿Josh Brolin versus Josh Brolin en el UCM?

Todo lo que sucede alrededor del Universo Cinematográfico de Marvel genera expectativas e interés entre los fanáticos de la franquicia. Mientras se aguarda el estreno de Black Widow y el inicio de las series en Disney +, pausadas por la pandemia del COVID-19, las noticias y novedades no dejan de llegar.

Y una de las últimas noticias indica que en un futuro cercano del UCM, Josh Brolin podría enfrentarse a Josh Brolin, ¡así como lo lees! Brolin ha encarnado a Thanos, el mayor villano presentado hasta el momento, pero también encarnó a Cable, un mutante que llega desde el futuro y participa en la segunda entrega de Deadpool.

Como se sabe, Deadpool comenzará a formar parte del UCM y según el portal We Got This Covered, Cable conocería a Thanos. Recordemos que Cable tiene la capacidad de poder viajar en el tiempo, por lo que en algún momento podría cruzarse con el Titán Loco.

Y tú, ¿te imaginas al actor encarnando a los 2 personajes a la vez?