$!Juguetes eróticos: mitos y tabúes

Sobre los juguetes eróticos hay muchos mitos, tabúes y falsas creencias. Una de ellas indica que recurrir a su uso es síntoma de algún problema o disfunción sexual ¡Y no hay nada más alejado de eso!

Los juguetes se pueden usar a solas o de forma compartida con nuestra pareja. Aportan variedad a las relaciones sexuales, así como nuevas posibilidades y nuevas sensaciones. Son un complemento opcional a añadir a la sexualidad.

Para adentrarse en el mundo de los juguetes sexuales, es bueno poder comenzar en soledad para conocerlos bien y terminar de entender qué es lo que nos gusta y qué es lo que no.

Investiga: lo mejor es entrar en una tienda online para ver un catálogo y conocer la variedad de productos que existen.

Define la finalidad de cada juguete: hay de estimulación externa, sensaciones internas y más. Así podrás reducir el número de posibilidades y tener más facilidad para decidir.

Pon en valor el tipo de material: hay muchos tipos de materiales y puede producirse alguna alergia. También es importante que la persona que te atienda esté formada y tenga conocimiento en la materia. Y si además te deja tocar el producto muchísimo mejor.

Por supuesto no es obligatorio usar juguetes sexuales ni es malo no usarlos. Cada persona debe escucharse y conocer aquello que quiere y desea y lo que no. Simplemente es una posibilidad más dentro del mundo de la sexualidad. Además, hay opciones para todos los públicos: parejas estables, hombres, mujeres, relaciones homosexuales, etcétera.