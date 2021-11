$!Kim Kardashian da más detalles acerca del nuevo reality

Luego de 20 temporadas Keeping Up with the Kardashians el reality llegó a su fin. Los fanáticos del clan quedaron impactados ante la tremenda noticia, ya que no podían creer que no iban a tener más noticias acerca de las aventuras de la familia. Sin embargo, para su alegría, un nuevo reality de las mismas llega a Hulu y Kim Kardashian dio novedades al respecto.

La familia más conocida del mundo firmó un contrato de muchos años con Hulu así que habrá reality por mucho tiempo. Según Kim, este reality mostrará un lado diferente a lo que anteriormente estaban acostumbrados, sin dejar de lado la esencia del programa.

Según dijo la modelo, los fanáticos podrán tener más contenido sobre su vida profesional, tanto de su madre Kris y sus hermanas Kourtney, Khloe, Kendally Kylie.

Aún no está confirmado si Travis Barker, pareja de Kourtney Kardashian, va a ser parte del compromiso. Lo único que se sabe al respecto es que está documentado cómo este le propuso casamiento en una playa de Montecito, California. Según Kim, las grabaciones comenzaron y el reality se estrenará en enero o febrero de 2022.