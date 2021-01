$!La Academia Sparrow llega a la tercera temporada de The Umbrella Academy

The Umbrella Academy es un éxito en Netflix. La adaptación del cómic escrito por Gerard Way y dibujado por Gabriel Bá está planificando lo que será su tercera temporada. La misma no tiene fecha de estreno, pero se estima que podría empezar a rodarse en febrero, por lo que recién llegaría a principios de 2022.

Y esta tercera temporada traerá, ahora confirmado oficialmente, a la Academia Sparrow. Pero, ¿quiénes son estos misteriosos personajes? Para explicarlo hay que retomar lo que dejó el final de la segunda temporada.