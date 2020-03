$!¿La cuarentena puede afectar a las parejas?

Alrededor del mundo se están dando situaciones de aislamiento, distanciamiento social y en algunos lugares hasta rige la cuarentena obligatoria. Todas estas actúan como medidas para prevenir la propagación del Covid-19 y aplastar la curva de la pandemia.

Y muchas parejas se vieron ante la situación de tener que decidir cómo compartir la cuarentena. O bien, decidir si efectivamente quieren compartirla. Lo cierto es que cada pareja puede tomar la decisión que desee y ninguna será correcta o incorrecta per sé, siempre y cuando se apele a la comunicación. Quizás para algunas parejas que aún no conviven, no sea una buena idea comenzar a hacerlo en períodos estresantes como los de aislamiento. Y quizás a otras parejas les funcione perfectamente.

¿Qué pasa con las parejas que deciden no compartir las cuarentenas?