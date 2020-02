$!La guerra del streaming: Amazon, Disney +, Netflix, Hulu y más

Netflix ha recibido muchos golpes desde que la competencia comenzó a animarse por su propia plataforma. Sobre todo en el terreno de las sitcoms, donde ha perdido a How I Met Your Mother, The Office, Friends y más. De hecho, esta última se mudará pronto, junto a The Big Bang Theory, al servicio de Warner: HBO Max, que pagó alrededor de US$ 1,000 millones por ambas series.

Según "The Wall Street Journal", en 2020, con todos los servicios de streaming activos, un usuario común tendría que pagar US$ 70 para acceder al catálogo completo, es decir contar con todos los servicios. Un precio mucho más elevado que cualquier servicio tradicional de cable. En tierras latinoamericanas, el escenario no será muy diferente.

Queda claro que el rival a vencer es Netflix. Si bien la compañía de Reed Hastings no se cansa de ganar suscriptores, la competencia no se quedará atrás. En todo caso, el abanico de opciones a un precio accesible parece haber quedado en el pasado. Netflix se constituyó como una alternativa al alquiler de películas y a la televisión por cable. El precio era bajo, pero lentamente fue subiendo hasta llegar a los US$ 12.99 para su plan standard en Estados Unidos.

Amazon comenzó lento pero firme en la guerra del streaming y hoy tiene un catálogo más que respetable para competir contra Netflix y Disney. Prime Video apuesta por títulos más independientes. En su momento sumó a Woody Allen, pero tras las denuncias en su contra decidieron romper la sociedad. Encontramos series como The Marvelous Mrs. Maisel, ganadora de numerosos premios, incluyendo Emmy y Golden Globe a mejor comedia; Mozart in the Jungle, también ganadora del Golden Globe; y otros productos como The Boys, The Man In The High Castle o Good Omens.

HBO ya cuenta con un par de plataformas online. Pero el HBO Go y el HBO Now no cuentan con 'originales', sino que reproducen el contenido exclusivo de HBO para la televisión. Warnermedia, la casa matriz de la marca, decidió que es momento de migrar al mundo digital. Entre sus exclusivos destacan Lovecraft Country, serie de terror producida por Jordan Peele y J.J. Abrams; una serie animada de Gremlins; Love Life, una comedia protagonizada por Anna Kendrick; y I Know This Much Is True, drama protagonizado por Mark Ruffalo, quien interpreta a dos hermanos gemelos, uno con esquizofrenia.

Apple quiere replicar en la guerra del streaming el éxito alcanzado en el mundo de la telefonía móvil. Apple TV+ contará con un lanzamiento global a inicios de noviembre y Tim Cook apunta a sus clientes cautivos al regalar una suscripción anual para todos los que compren un producto de la marca de la manzana mordida. El punto bajo, sin embargo, es su catálogo, pues solo han anunciado una decena de programas.

Por último, encontramos a Peacock, la alternativa de NBCUniversal. Aún no han determinado un precio de lanzamiento, pero la fecha será abril de 2020. En su librería encontraremos títulos como The Office (después de que salga de Netflix en 2021), Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine Cheers, Downtown Abbey, Frasier, Everybody Loves Raymond, Bates Motel, SNL, Married... With Children, Will & Grace, etc.

La oferta es amplísima y aunque el mercado también es gigante, todavía es muy temprano para proyectar la participación de cada uno de los competidores. Las cartas estás sobre la mesa, que el juego comience.