$!La isla con más serpientes por metro cuadrado del mundo

En este mundo hay muchísimos lugares peligrosísimos por diferentes motivos. Los más comunes suelen ser la inseguridad extrema o bien los problemas bélicos, pero en la Ilha da Queimada Grande, la razón es una muy diferente: esta isla brasileña está plagada de serpientes venenosas que pueden matar fácilmente a un ser humano.



El lugar y su fauna particular

La isla se encuentra a 33 kilómetros de las costas de San Pablo. Su superficie alcanza las 43 hectáreas y está compuesta principalmente por pastizales, superficies pedregosas y bosque tropical. Puede parecer vistosa, y en verdad lo es, pero no puedes ignorar el hecho de la horrorosa cantidad de serpientes que hay allí. Discovery Channel estimó que había alrededor de una serpiente por metro cuadrado ¡Imagínate! Y eso que la población de varias de sus especies se ha visto reducida significativamente por varios factores. Es más, la creencia popular afirma que hay 5 por metro cuadrado, y si bien se sabe que hoy en día eso no es cierto, quizá lo haya sido hace mucho tiempo.

Entre los cientos de miles de víboras que hay en la isla, la más característica debe ser la Bothrops insularis, una de las más venenosas del mundo. Como el lugar está completamente inhabitado hace años (y aunque no lo creas, te adelantamos que no siempre fue así), no hay registros que especifiquen cuánto daño puede hacerle al ser humano, pero sí se puede analizar los casos que involucran a otras del género Bothrops. Para expresarlo en pocas palabras, podemos decir que son las causantes de más complicaciones por mordeduras de serpientes en toda América. Su prima más conocida es la Bothrops jararaca, y su veneno es cinco veces más leve que el de la insularis