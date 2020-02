$!¿La leche es necesaria en nuestra dieta?

Si lo piensas, no es tan extraño y tan solo basta con observar a todos los mamíferos que no son los humanos. Ellos solo beben dos líquidos en toda su vida: la leche materna hasta pasado el período de lactancia y luego solo beben agua, ¿te habías detenido a pensarlo?

Hay un dato que al leerlo no podrás creerlo: beber cualquier cosa que no sea agua después de los dos años de edad no tiene mayores beneficios para la salud. ¿Puedes creerlo? Así como lo lees, ni la leche animal, ni vegetal, ni los jugos son necesarios en tu dieta diaria.

No se trata de lo que se deba, pero si hay recomendaciones. Los niños pequeños beberán, siempre que puedan, la leche materna hasta entre su primer año y su segundo año de edad, ¿y luego? Bueno, efectivamente no hay mayores evidencias de buena calidad respecto a los beneficios de la leche vacuna después de este período. Todo lo referido a los supuestos beneficios que le traerá la ingesta de leche a tu salud tienen que ver más con cuestiones publicitarias que con datos científicamente validados.

Lo mismo se refiere a los jugos o bebidas procesadas: no hay ninguna evidencia científica de algún aporte calórico significativo. De hecho, todas las recomendaciones en este caso apuntan a los jugos 100 por ciento de fruta: los exprimidos.

Pero nuevamente, esto no quiere decir que no puedas tomar otras bebidas que no sean agua ¡Puedes tomar lo que quieras! Pero siempre teniendo en claro que si las bebes es por gusto y no por necesidad ¡no necesitas engañarte!