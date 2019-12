$!La moda no incomoda: 5 prendas que no pueden faltar en tu armario

Más allá de que el armario explote de diferentes prendas, sabemos que hay unas pocas que son fieles y combinan con todo. No es necesario que estén presentes todas las texturas y los colores para armar conjuntos básicos y con estilo, la clave está en saber elegir. Por eso te proponemos que tomes notas de estos consejos que te vamos a dar. El secreto en estos casos no es tanto la cantidad o variedad sino que les puedas dar uso. De nada sirve que esa pollera o remera soñada queden en en el armario colgadas para siempre, ¿no te parece?

Desde hace algunos años, este calzado pudo romper la barrera de lo sport y pasar a combinarse con muchas otras cosas. Quizás era impensado usar zapatillas con un vestido o un mono, y ahora es una excelente idea. Aprovechando la cantidad y variedad de modelos que tenemos en la actualidad (porque hay que reconocer que cada vez son más lindas) a tu armario no le pueden faltar uno o dos pares cómodos para todos los días.

Lo genial de esta prenda salvadora es su comodidad. El mono puede ser tanto largo como corto, pero permite jugar un poco más con un look formal si así lo deseas. Como siempre, todo depende de los accesorios. Incluso se podría pensar a esta prenda como el nuevo vestido negro típico que te salva en cualquier situación. ¿Estás lista para que tener uno en tu armario? Ya sea negro o de algún color que te sea fácil de llevar, no te vas a arrepentir de tener uno.

¿A quién no le dijeron alguna vez que se llevara un abrigo para la vuelta a casa? Y no es lo mismo cargar algo incómodo que una campera de jean. Es como un comodín, combina con absolutamente todo y, así como las zapatillas, traspasó el límite de con qué se puede usar y con qué no.

Short