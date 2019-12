$!La pirotecnia no solo afecta a los animales: hay más razones para evitarla

El uso de fuegos artificiales es peligroso y perjudicial para las mascotas y las personas que sufren trastornos del espectro autista. Pero esas no son las únicas razones para no usar pirotecnia.

Después del show de fuegos artificiales, quedan suspendida en el aire por horas y por días partículas de metal (las que les dan el color), toxinas, productos químicos y humo. El problema es que algunas de ellas no se descomponen o desintegran por completo. Esto puede dañar al organismo.

Animales no domésticos como los caballos pueden lastimarse a sí mismos o huir por el ruido de los fuegos artificiales. La huida de animales también genera daños materiales en viviendas u otro tipo de construcciones.

La manipulación de fuego y pirotecnia no autorizada puede causar lesiones de leves a graves, incluso la muerte. Los niños no deberían manejar ningún tipo de explosivos o materiales peligrosos, del mismo modo que no se les permite jugar con cuchillos o tijeras.

Por otro lado, la pirotecnia suele ser costosa. Los explosivos no autorizados más económicos pueden explotarte en las manos y provocar lastimaduras graves, mutilaciones y la muerte.

Estos deberían manipularse por alguien preparado y, sin embargo, solo un 10% de los fuegos artificiales se activan profesionalmente. No te arriesgues. Este año no consumas fuegos artificiales ni elementos incendiarios.

En algunos sitios, el uso de fuegos artificiales es un delito que conlleva a una multa económica o una pena de prisión. Si en tu ciudad no lo es, ayuda a difundir esta información para que este año se eviten estas consecuencias por el uso de pirotecnia.

Recuerda: Una celebración con pirotecnia no es un festejo.