$!La RAE aprobó “Covidiota” para describir a los negacionistas

Pese a que el lenguaje es dinámico, muchas personas necesitan certificar las palabras que usan mediante la aprobación de la Real Academia Española. Así las cosas, si la RAE no incluye una palabra, algunas personas no solo no las usan sino que combaten fervientemente su uso. Bueno, ahora tenemos una palabra para referirnos a los negacionistas de la pandemia y es "Covidiota".

La RAE aprobó Covidiota para referirse a los negacionistas

Ahora la RAE incorporó 715 nuevas monografías referidas a la pandemia, al COVID y a los coronavirus. Así las cosas, se incluyeron palabras como corona, coronaplauso, coronabebé, coronavirología y Covid. Además se integran voces como autocovid, covídico, precovid, covidioma y covidiciccionario.

Se destaca la inclusión de covidiota, que no es otra cosa que la persona que se niega a cumplir normas saniatrias para evitar el contagio de la enfermedad o aquella persona que directamente niega su existencia.

Y tú, ¿conoces algún covidiota?