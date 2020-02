$!La siesta es buena para la salud siempre y cuando cumpla este requisito

¿Sabías que dormir la siesta puede tener muchos beneficios para tu salud? Pues de eso hablaremos en este artículo, pero debemos advertirte lo siguiente: todas las recomendaciones parten de una premisa inicial. No deberías dormir más de 45 minutos al día, porque en algunas ocasiones podría favorecer el insomnio nocturno ¿Y eso es algo que no queremos, no es cierto?

Los beneficios