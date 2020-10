$!Las causas más comunes del aumento de peso repentino

A veces, aunque estés alimentándote correctamente y haciendo ejercicio, puedes tener un aumento repentino de peso y no saber a qué se debe. Si no has hecho un cambio en tu estilo de vida y crees que tu aumento de peso no tiene sentido, puede significar que algo extraño está pasando. Siempre debes consultar con un especialista, pero aquí te listaremos algunas de las razones por las que esto puede estar pasando.

Puede ser un problema en tu glándula tiroides, principalmente hipotiroidismo. La tiroides libera una hormona que regula el metabolismo y si su actividad está por debajo de sus niveles normales, lo que se conoce como hipotiroidismo, el metabolismo se vuelve lento y puedes subir de peso. Esto suele ser más común en las mujeres, pero de igual manera afecta a los hombres.

Puedes estar sufriendo de depresión o de ansiedad y esto se debe a que los niveles de cortisol se mantienen altos, haciendo que tu organismo acumule grasa y aumentes de peso. Lo propio puede suceder si padeces de insomnio, porque al no descansar correctamente se afectan las hormonas del hambre y metabolismo: suben los niveles de grelina, la que activa la señal para comer, y bajan los de leptina, la que genera la sensación de saciedad.