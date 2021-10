$!Las mejores películas para ver en Halloween

The empty man

Un policía retirado, marcado por la muerte violenta de su familia, investiga la desaparición de la hija de un amigo. A medida que descubre información, el agente sospecha que el rapto de la pequeña está ligado a una secta que trata de invocar a un ser malévolo. The Empty Man está disponible en HBO Max.

28 days later

Conocida también como Exterminio, habla de un virus mortal que ha invadido todo Reino Unido. Pero las personas contagiadas no han muerto, sino que se han convertido en una especie de zombies llenos de voracidad y muy veloces. Quien quiera salvarse tiene que luchar por su vida frente a cualquier pronóstico y reunirse con los que no están contagiados. 28 days later está disponible en HBO Max.