$!Las mujeres todavía tienen prohibido hacer estas cosas en algunos lugares del mundo

En 37 países, las mujeres casadas no pueden solicitar un pasaporte. En 31 países, pierden el derecho de elegir dónde vivir. Por ejemplo, en Yemen, no pueden salir sin permiso de su casa salvo que deban ir a cuidar a sus padres enfermos.

Hasta el año 2018, 104 economías prohibían a las mujeres trabajar en ciertas áreas. Es decir que 2, 9 mil millones de mujeres no eran libres de elegir su empleo. Según el Banco Mundial, en Rusia, las mujeres tienen 455 restricciones y una de ellas es que no pueden conducir trenes.

En Nigeria, no pueden hacer turnos nocturnos en empleos relacionados con el manejo de gas. En Bangladesh, no tienen permitido trabajar bajo agua. En China, no pueden hacer operaciones en aguas frías mientras tengan su período. En Egipto, no pueden producir ni manipular fertilizantes, insecticidas ni hormonas. En Argentina, no tienen permitido vender ni destilar alcohol, como para nombrar algunos ejemplos.