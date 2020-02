$!¿Las relaciones sexuales atrasan la menstruación?

La realidad es que no, no es normal que se atrase tu periodo luego de tener sexo.

La realidad es que no, no es normal que se atrase tu periodo luego de tener sexo. ( )

Muchas mujeres tienen la duda de si puede retrasarse su menstruación luego de tener relaciones sexuales con otra persona. Incluso, esta creencia es tan fuerte que si les sucede seguido tienden a pensar que es por esa razón. La realidad es que no, no es normal que se atrase tu periodo luego de tener sexo.

Pueden haber cambios en tu menstruación pero, por un lado no es normal, y por otro no es causa consecuencia. Es decir, no por tener relaciones sexuales sí o sí se retrasará tu periodo. Por lo tanto, si sucede una o más veces, lo ideal sería que consultes de manera rápida con un especialista.

Y también es muy normal que tengas esta duda luego de la primera relación sexual, pero tampoco en esta oportunidad es normal. La situación más probable es que si esto te sucede sean los nervios y la ansiedad que no dejan al cuerpo relajarse y fluir.

La primera vez implica una gran carga emocional. También puede que tengas un ciclo menstrual irregular, porque todavía se está ajustando la menstruación a tu cuerpo, o puede que también tengas un desequilibrio hormonal.

¿Es normal si...?