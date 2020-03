$!Las series que vienen en marzo

Es una nueva versión de la clásica antología de historias de Steven Spielberg, producida por él mismo para Apple TV, en conjunto con la dupla creativa por Edward Kitsis y Adam Horowitz, que ya trabajaron en Lost y Once Upon Time. Hay protagonistas importantes como Josh Holloway, Dylan O'Brien y Edward Burns. En principio serán 5 episodios, con 5 historias diferentes en los géneros de terror, ciencia ficción y fantasía.

Además, el capítulo Dynoman and the Volt tendrá como protagonista a Robert Forster en su último papel antes de morir en octubre del año pasado.





Zero Zero Zero: Amazon Prime