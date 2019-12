$!Latinoamérica unida: estas son las celebridades más solidarias de la región

El guitarrista mexicano creó la Fundación Milagro en 1998 porque ‘tenemos la creencia apasionada de que los niños en todas partes merecen vivir una vida con pleno acceso a una atención médica y educación adecuadas, así como oportunidades para convertirse en seres humanos creativos’.

Además colabora con Museum of The African Diaspora, Childreach, Save The Children, Médicos Sin Fronteras, Rainforest Action Network, American Indian College Fund, Greenpeace y Amnistía Internacional.