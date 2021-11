$!¡Lava tus tenis en la lavadora sin dañarlos!

¿Has dudado en poner tus tenis en la lavadora? No es el lavado más recomendable, pero esto no quiere decir que no puedas hacerlo, siempre y cuando tomes los recaudos necesarios. ¡Toma nota!

Si están demasiado manchados y no logras conseguir que blanqueen lavándolos a manos, opta por introducirlos en la lavadora, usando una tela de malla o una funda de almohada. Es importante que pongas el centrifugado en poco tiempo y con suficiente agua fría. De esta manera tus calzados sufrirán menos daños.

¡No uses jabón en polvo! Podrías dejar restos de jabón en la superficie del calzado. Lo sugerido es lavarlos con detergentes líquidos dado que estos se disuelven con mayor facilidad y no manchan la zapatilla.

Para mantener vivo el color de tus zapatos, el método eficaz es colocarlas en remojo con un poco de sal por unos 20 o 30 minutos. Otra manera de conservarlos en buen estado por más tiempo, es mantenerlos en sus cajas, así evitarás que la humedad los dañe.

Una vez que la lavadora haya terminado su ciclo, saca las gomas y déjalas secar al aire libre evitando que el sol pegue directamente sobre ellas, pues opacaría su color. Lo correcto es colocarlas en un lugar con sombra.