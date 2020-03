$!Levanta tus piernas por 20 minutos al día y mira lo que pasa

¿Sientes que a veces tus días merecen una pausa?. Entonces te propondremos un ejercicio que no tiene mayor complejidad y que no podrás creer los beneficios que trae. Se trata de levantar tus piernas por 20 minutos al día, ¡tan sencillo como eso! Mira.

Encuentra un lugar cómodo cerca de la pared y pon un cojín o una almohada debajo. Allí te apoyarás y tienes que tener comodidad debajo de tu cintura. ¡Usa ropa cómoda que no interfiera en la libre circulación sanguínea!

Levanta las piernas y estirarlas a lo largo de la pared. Estira los brazos a lo largo de tu cuerpo, totalmente relajados. No debes poner ninguna almohada debajo del cuello, porque provocarás una tensión muscular que interrumpe la correcta alineación de las zonas de la columna vertebral.

Ahora solo permanece en esta posición durante 20 minutos todos los días, ¿parece sencillo, no es cierto?

Cuales son los beneficios

Ya estarás diciendo que parece una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Pues aunque no lo creas, no solo que no es un desperdicio de tiempo, sino que este simple ejercicio te traerá muchísimos beneficios principalmente a tu sistema circulatorio.

1. Eliminarás paulatinamente el cansancio provocado por los tacones