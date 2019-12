$!Lo más visto: por qué es tan sorprendente este video de un tiburón comiéndose una ballena muerta

Entre los diez vídeos más populares de National Geographic, aparece un registro grabado en el sur de California donde un tiburón blanco pasa más de 18 horas comiendo la carne de una ballena jorobada muerta.

El video subido en 2017 fue el más visto del canal en 2019 tal vez por mostrar una conducta tan extraña en tiburones.

El tiburón es uno de los depredadores más feroces y fuertes de la tierra. Los videos donde se lo ve cazando, alimentándose de una presa o atacando a una persona son siempre impactantes. Sin embargo, este es un caso particular por dos razones.

En primer lugar, el tiburón suele matar para comer. No come animales muertos. La conducta carroñera no es habitual en los escualos, actividad propia de las gaviotas, los buitres, las hienas o los mapaches, por nombrar algunos animales. Para los científicos sigue siendo un misterio por qué los tiburones se alimentan de carroña en ciertas circunstancias.

Lo que sí es llamativo pero propio de este tipo de pez es que son capaces de regurgitar alimentos que ya habían comido para alimentarse de carne de mayor calidad.

En segundo lugar, los investigadores presentes dijeron que el tiburón parecía desorientado después de alimentarse. Lo vieron nadando sin rumbo, como si pareciera borracho.