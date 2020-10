$!Lo que debes hacer para no subir de peso con el home office

Planifica tus almuerzos para poder optimizar este momento, tener saciedad y una buena cantidad de nutrientes. Aumenta el consumo de hortalizas crudas y cocidas, si incorporas panes busca que sean integrales. Quítale las grasas a las carnes y la piel al pollo.

¡Come a tu tiempo! No te apures, no comas a las corridas, no es saludable y tu metabolismo no se activa de la manera correcta. Busca tener al menos unos 30 minutos para poder comer y masticar correctamente.

¡Bebe mucha agua! También puedes prepararte jugos de frutas y de verduras. Trata de evitar consumir demasiado café y busca reemplazar el exceso con algún té verde, que tiene muchas propiedades antioxidantes.

Para la ansiedad, busca snacks saludables. Puedes tener pickles, pepinos, apios, bastones de zanahoria con queso, manzana, maníes o una pequeña porción de frutos secos.

Por último, pero no menos importante: descansa bien y realiza actividad física ¡Esto te ayudará a controlar tu peso y a sentirte cada vez más saludable!