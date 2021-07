$!Loki sería clave para la llegada de Young Avengers

En algún momento de la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel llegarán los Young Avengers. O al menos eso nos hace suponer lo que estamos viendo y Loki sería clave para su debut.

Ya hemos visto a algunos de los personajes de los Young Avengers: los mellizos Billy Maximoff y Tommy Maximoff, Wiccan y Speed, en WandaVision; Eli Bradley, Patriot, en The Falcon and the Winter Soldier. Vimos a Kid Loki, en Loki; veremos a Kate Bishop en Hawkeye, a Kamala Khan como Ms. Marvel; a Riri Williams, Ironheart, a América Chavez, en Doctor Strange 2 y a Cassie Lang, en Quantumania.

¿Y por qué Loki sería clave? Porque posiblemente todos deban enfrentar a Kang, quién parece ser que será el nuevo gran villano a vencer en esta Fase 4 y 5 de Marvel. Es que en Young Avengers #1 de 2005, justamente los Young Avengers se reúnen para derrotarlo.