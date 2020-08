$!Los 5 motivos más comunes para la aparición del dolor corporal

¿Te duele el cuerpo? Los motivos son variados y muy diversos, y por lo común del síntoma, lo cierto es que podría atribuirse a casi cualquier patología. Sin embargo, hay cinco motivos que son los más frecuentes y por eso los listamos a continuación.

La fibromialgia es la causa más común del dolor muscular y esquelético crónico generalizado, ¿sabías? Sin embargo, la etiología es desconocida. Mayormente se observa en mujeres de entre 20 a 55 años y el tratamiento está dirigido a reducir los síntomas, con una variedad de terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas.

El lupus es una enfermedad autoinmune, por lo que el propio sistema inmunitario ataca a los tejidos. Es crónica y también es de origen desconocido. Puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y no necesariamente atacar a uno en particular. Los dolores son comunes debido al daño y a la inflamación. No hay un único tratamiento médico puesto que la respuesta a los medicamentos varía en las personas.

¿Sabías que la deshidratación también puede causarte dolores musculares? Esto sucede cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, causada por vómitos, diarrea, fiebre alta o medicamentos diuréticos. Los músculos, ante el estado de deshidratación, generan sustancias tóxicas que irritan las terminales nerviosas.

También existe una larga lista de fármacos, que son indicados de manera habitual por los médicos y drogas de abuso que pueden inducir miopatías. Se puede manifestar tanto desde dolores leves hasta lesiones crónicas severas.

La artritis reumatoide también puede generar esta condición. Se trata de un trastorno crónico, es sistémico y de origen desconocido. Afecta a las articulaciones en forma simétrica y conduce a deformidades. También pueden manifestarse episodios de fatiga, mialgias, fiebre, pérdida de peso y hasta depresión.