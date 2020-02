$!Los cuatro videojuegos más esperados de febrero

Con fecha de lanzamiento para el 14 de febrero, tendrá un precio de US$ 40,00. Disponible para PS4, Xbox One y Switch, se trata del género Acción/ventura - Hack and slash. La precuela del clásico Darksiders que estrenó en 2009. Este Darksiders Genesis es un juego de acción y aventura (o también hack and slash) y estará disponible para PS4, XB1 y Switch a partir del 14 de febrero del 2020. Recordemos que su versión para PC y Stadia se lanzó el 5 de diciembre. Además, nos pondremos en los pies de Lucha o Guerra, dos de los cuatro Jinete del Apocalipsis.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Del género Peleas, apto para PS4, Xbox One y PC, tendrá un precio S/. 200,00 en Steam y tiene fecha de lanzamiento para el 28 de febrero. One Punch Man: A Hero Nobody Knows es un juego que se basa en el popular anime japonés One Punch Man, el cual causó furor cuando se estrenó en tierras niponas y alrededor del mundo. Este título de pelea aterriza a fin de mes (28 de enero) para PlayStation 4, Xbox One y PC, y nos brindará la opción de probar a los superhéroes más fuertes de la tierra, así como poder crear desde 0 al nuestro. Estos son algunos de los personajes confirmados para A Hero Nobody Knows: Genos, Saitama, Melzargard, Stinger, Mosquito Girl, Mumen Rider, entre otros.