$!Los errores más comunes a la hora de quitarte el maquillaje

No solamente hay que tener cuidado y prestar atención a qué usamos y cómo nos maquillamos, sino que también hay que tener los mismos recaudos a la hora de quitarnos el maquillaje. Hay errores que son muy comunes y dañan la piel, por eso aquí te contamos qué es lo que no debes hacer.

¡No te frotes los ojos! Cuando usas algodón, no lo pases de manera agresiva porque en vez de hacer que el producto se quite, lo que haces es no eliminarlo correctamente, además de dañar tus pestañas y fomentar las arrugas. Retira el maquillaje deslizando suavemente y desliza desde la raíz de las pestañas hacia arriba.

Si no te desmaquillas el cuello, también es un error. A veces puede darse un pequeño olvido, pero no deberías hacerlo. Con un poco de desmaquillante, quita desde la barbilla hacia abajo, para además arrastrar la suciedad de la polución.

Así como es un error usar mucha cantidad de producto desmaquillante, también lo es hacerlo con una poca cantidad. Es preferible que tienda a ser abundante a ser escaso. Con tisú en vez de algodón es mucho mejor, porque gastas menos cantidad y eliminas el maquillaje de manera más rápida.