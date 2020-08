$!Los errores más comunes en las sentadillas

Si esto lo haces de manera recurrente puedes tener lesiones graves en la espalda baja y en las cervicales. Esto se debe a la presión que se pone sobre las dos áreas. Presta atención y mantén tu espalda derecha, sacando el pecho y bajando la cadera hacia atrás.

3 - No buscas profundidad

Al hacer la sentadilla debes ir lo más abajo posible y pasar los 90 grados de ángulo en la rodilla para activar todos los músculos de la pierna. No hagas sentadillas a medias a no ser que no te lo permita tu movilidad y no tengas que subir los talones.