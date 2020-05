$!Los errores más comunes que ellos pueden cometer en la cama

El tema es que a veces los preconceptos arruinan el momento y los hombres suelen tener algunas ideas equivocadas de lo que se debe o no hacer durante una relación sexual. Por eso, entérate de sus errores más comunes.

Si el hombre llegó al orgasmo, muchas veces ahí se termina la relación sexual, y esto no es justo, ¿no te parece? La idea es que siempre se concreten los deseos de las dos personas y no solo se piense en el propio. Por eso, siempre es bueno charlar con la pareja estas cosas, ya que si estás llevando a cabo una acción placentera, ¿por qué no disfrutarla al máximo?

El momento previo